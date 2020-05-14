Sen Kimsin filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun bir şekilde araştırma yapmaya başladı. Komedi aksiyon türünden çekilen film 2012 yılından sinemaseverler ile buluştu. Peki, Sen Kimsin konusu nedir? Sen Kimsin filmi oyuncuları kimlerdir? Filmin senaristliğini ünlü oyuncu Tolga Çevik yapıyor. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEN KİMSİN KONUSU NEDİR?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.

SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen, Zeynep Özder

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2012 Cuma

Senaryo: Tolga Çevik, Ozan Açıktan, Levent Pala