Sen çok yaşa öğretmenim

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Aydın karaciğer yetmezliğine yakalandı. Doktorlar acilen nakil olması gerektiğini belirterek karaciğer vericisi bulmasını istedi. Ataşehir Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Lisesi’nde rehber öğretmen olan kızı haber müdürümüz Özkan Tamirak’ın eşi Gülşah Tamirak,‘ben vereceğim’ diyerek hastaneye başvurdu. Atakent Acıbadem Hastanesi’nde yapılan testler sonucunda Tamirak’ın dokuları babasına tam uyumlu çıktı.

‘HAKKINI NASIL ÖDERİM’

Atakent Acıbadem Hastanesi Organ Nakli Bölüm Sorumlusu Prof Dr. Remzi Emiroğlu ve ekibi tarafından 7 saat süren başarılı ameliyatın ardından Gülşah Tamirak’ın karaciğerinin yüzde 60’ı babası Ersin Aydın’a nakledildi. Yeniden hayata dönen Ersin Aydın, “Günden güne karnım şişiyordu. Artık çok zorlanıyordum. Kızım karaciğerini vererek beni hayata döndürdü. Bir baba olarak çok zordu, hiç ameliyat olmamış kızım benim yüzümden en ağır ameliyata girdi. Onun hakkını artık nasıl öderim bilemem” dedi.

‘BENDEN MUTLUSU YOK’

“Zor durumda beni okutup bugünlere getiren babamdı. Nasıl vermezdim ki?” diyen Gülşah Tamirak ise şöyle konuştu: “Donör arama sürecine geçilmişti. Babama ‘Hiç merak etme hissediyorum, benim ki uyacak ve seninle el ele, kol kola ameliyata gireceğiz’ diyerek moral verdim.

Tabii ki koktum. Ama babamın hayatı her şeyden önemliydi. Aile olmak da bunu gerektirirdi. İkimizin de durumu şu an iyi. Yüzümüz aylar sonra güldü. Babamın hayatını kurtarmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyim. Organ bağışının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak anladım. Lütfen herkes organlarını bağışlasın.’

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ile ekibi Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Op.Dr. Ali Özer, Op.Dr. Selim Keçeoğlu, baba Ersin Aydın ve kızı Gülşah Tamirak’ı sağlığına kavuşturdu.

ORGAN VERİCİLER KAHRAMANIMIZDIR



“Hastamızın kronik karaciğer yetmezliğine bağlı şikayetleri vardı. Değerler yüksek olduğu için biz karaciğer nakli önerdik” diyen Prof. Dr. Remzi Emiroğlu yaşanan süreci şöyle anlattı: “Kızı Gülşah Hanım verici oldu. Bu aslında kolay bir karar değil, çünkü karaciğerin yüzde 60 ila 70’ini veriyorsunuz. Bin vericiden bir tanesinde ölme riski var. Biz her bir vericiyi kahraman gibi görüyoruz. Çünkü kararı verip o masaya yatmak büyük bir olay; gayet sağlıklısınız ve siz birçok şeyi riske edip organınızı veriyorsunuz.”

O STRES YETİYOR



“Biz Ersin Bey’in ameliyatını zamanında yaptık, bir komplikasyon oluşmadı. Bazen Ersin Bey ve kızı gibi iki kişi ameliyata girerken arkalarında durup bakıyorum. Kocası ve çocuğu ameliyata giriyor, anne onlara öylece bakakalıyor. O stres insana yetiyor. Öte yandan Türkiye’de organ nakli seviyesi çok iyi. Şu anda 46 tane karaciğer nakli merkezi var. Yılda 1600 karaciğer 3 bin 500 böbrek 100’e yakın kalp nakilleri yapılıyor.”