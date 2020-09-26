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26 Eylül 2020 Cumartesi 02:51 | Son Güncelleme:

Sen çok yaşa öğretmenim

Sen çok yaşa öğretmenim

Van Tuşba'da öğretmenlik yapan Gamze Arslan, internet imkanı olmayan öğrencileri için kapı kapı dolaşıp ders anlatıyor.

Van Tuşba’ya bağlı Tabanlı Mahallesi İlkokulu’nda 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencileri için haftanın 5 günü kapı kapı dolaşarak, ders veriyor. Her gün 12 öğrencisine ulaşarak maske dağıtıp, salgın konusunda bilgilendiren Arslan, “Ödevler hazırlayarak kapı kapı dağıtıyordum. Ertesi gün kontrol ediyorum, ders anlatıyorum. Yazı tahtası ile 4 haftadır çalışmamı sürdürüyorum” dedi. 3’üncü sınıf öğrencisi Elif Yuka, “Evimizde internet olmadığı için öğretmenim gelip ders anlatıyor. Çok mutluyuz” dedi. 

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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