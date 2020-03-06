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Semiha Yıldırım'dan depremzedelere ziyaret

Semiha Yıldırım'dan depremzedelere ziyaret

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Malatya'da deprem bölgesini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin vurduğu Malatya’da evleri yıkılan aileler geçici olarak kurulan konteyner evlere yerleşti. TBMM eski başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kızı Bahar Büşra Köylübay ile birlikte Malatya’ya gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle sohbet eden Yıldırım, çocuklara da oyuncak dağıttı. Depremin ardından yaraların sarıldığını anımsatan Yıldırım, konteyner evlerin içini de incelerek çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Semiha Yıldırım’ın ziyaretine Malatya Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı eşlik etti.

(İHA)


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