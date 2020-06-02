02 Haziran 2020 Salı 17:32 | Son Güncelleme:
Semih Tufan Gülaltay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı
Akın Birdal suikastı sanığı kapatılan Ulusal Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
YouTube video kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterip, hakaret içeren sözler kullandığı iddiasıyla önceki gün yakalanarak İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Semih Tufan Gülaltay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.