Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7346
  • 7,5326
  • 376.486
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Semih Tufan Gülaltay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı
02 Haziran 2020 Salı 17:32 | Son Güncelleme:

Semih Tufan Gülaltay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı

Semih Tufan Gülaltay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı

Akın Birdal suikastı sanığı kapatılan Ulusal Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YouTube video kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterip, hakaret içeren sözler kullandığı iddiasıyla önceki gün yakalanarak İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Semih Tufan Gülaltay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.


Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar
Savunma Sanayii Başkanı Demir müjdeyi verdi: Milli güç sistemi ile alanda olacaklar
Escobar'ın sevkiyat yöntemini kullanmışlardı... Film gibi operasyon!
Görüntüleri izleyince şaşkına döndü! Köpekler hırsını otomobilden çıkardı
Fiyatları duyan inanamadı... Dikkat soygun var
Milli fırkateyn için yerli güç birliği

Milli fırkateyn için yerli güç birliği

İnci kefalinin 'zorlu yolculuğu' normalleşme süreciyle renklendi

İnci kefalinin ''zorlu yolculuğu'' normalleşme süreciyle renklendi

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

Bağışıklığı güçlendirmenin kolay yolu

Bağışıklığı güçlendirmenin kolay yolu! Günde 2 bardak içerseniz...