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  3. Şemdinli'de telsiz düzenekli EYP ele geçirildi

Şemdinli'de telsiz düzenekli EYP ele geçirildi

Şemdinli'de telsiz düzenekli EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 3 adet 20’şer kilogramlık telsiz düzenekli uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “10 Temmuz 2019 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü Kelek Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet 20’şer kilogramlık telsiz düzenekli EYP (uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

İHA

 

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