Selleri erken uyarı sistemi önleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 6 ili kapsayan 15 maddelik ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise, sel ve taşkın olaylarına neden olan derelerdeki ani su yükselmelerinin erken haber alınmasına yönelik proje geliştirdi. Pilot bölge olarak seçilen Trabzon, Rize ve Giresun’da 3 dereye ‘erken uyarı sistemi’ yerleştirildi. Sistemdeki ultrasonik sensörler; su seviye yükselip dere yatağının taşmasına 50 santimetre kaldığında DSİ Trabzon 22’nci Bölge Müdürlüğü’nde kurulan merkeze uyarı gönderecek. Bu sistemle; taşkın tehlikeleri önceden tespit edilerek yerleşim birimlerine ve yetkili ekiplere haber verilecek, gerekli tedbirlerin alınması için süre kazanılacak.

UYGULAMA YAYGINLAŞACAK



DSİ Trabzon 22’nci Bölge Müdürü Vekili Dr. Emre Akçalı, sistemle ilgili şunları belirtti: “Sistem, dere yatağının taşmaya 50 cm kala uyarı verecek ve yetkililere bununla ilgili haber vereceğiz. Denemeleri tamamlandıktan sonra bunları da bölge çapında yaygınlaştıracağız. Yoğun yerleşimlerin olduğu yerlerde bu tesisleri yapmak hayati önem taşıyor.”