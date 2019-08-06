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Selin yuttuğu adam için seferberlik

Selin yuttuğu adam için seferberlik

Rize’deki sağanak sonrası Salarha Deresi taştı, ailesinin uyarısına rağmen kuzenleriyle yola çıkan Hüseyin Çap sele kapıldı. Aynı otomobildeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı.

Rize’de önceki akşam etkili olan şiddetli yağış sonrası Salarha Deresi taştı. Derenin yanındaki yol göle döndü. Suyun ortasında kalan otomobildeki 3 kuzen yaya olarak kaçmaya çalıştı. Hüseyin Çap sele kapılıp kaybolurken, yanındaki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı. Görgü tanığı Dinçer Topal, “3 araba peş peşe gidiyordu. Su bir anda geldi. Arabaya tutunan adamı götürdü” dedi. 

Eşi: umudumuz yok

AFAD ekipleri kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlattı. Hüseyin Çap’ın eşi Fatma Çap, “Akşam eşimle görüştüm. Amcasının oğulllarıyla köye gideceğini söyledi. ‘Çok yağmur yağıyor, gel çıkma’ dedim ama dinlemedi. Kaybolduğunu haberlerden gördük. ‘Sağ kurtarılacak’ diye umudum yok” şeklinde konuştu.

3 saat içinde 120 kg yağış

Salarha Beldesi’ne önceki akşam 3 saat içinde metrekareye 120 kilogram yağmurun düştüğü bildirildi.

Mahsur kalan 16 kişiye AFAD yardımı

Dörtyol Köyü’ndeki düğünden dönen minibüsteki 16 kişi mahsur kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli yere ulaştırdı.

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