Selenyum 74 nedir? Selenyum nerelerde, hangi alanlarda kullanır?

Selenyum 74 nedir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.. Bu haberden sonra Selenyum 74 nedir, nerelerde kullanılır? İşte yanıtı..

SELENYUM NEDİR, NERELERDE KULLANILIR?

Selenyum çeşitli önemli kimyasal reaksiyonlar için yararlı bir katalizördür. Yani, aynı amaç için laboratuvar ve kimya sanayinde kullanılmaktadır.

Selenyumun en önemli ticari kullanım alanı cam yapım sektöründedir. Cam üretiminde, demirin etkisiyle oluşan yeşilimsi rengin etkisinin giderilmesinde yardımcı olur. Böylece cama renksiz ve şeffaf görüntüsünü verir. Bazen ise cama koyu kırmızı bir renk eklemek amacıyla, cam üretiminde bir bileşen olarak kullanılır.

Selenyum ışık enerjisini kullanılabilir bir elektrik enerjisi formuna dönüştürebilir. Bu nedenle, güneş pillerinin üretiminde kullanılır.

Selenyum aynı zamanda seramik sanayi ve pirinç yapımında da kullanılır. Baskı ve kopyalama sanayisinde de önemli bir role sahiptir.

Fotoiletken özelliği nedeniyle fotokopi makinelerinde kullanılır. Cam endüstrisinde, özellikle yakut renkli cam ve mine yapımında kullanılır. Ayrıca, fotoğrafik toner, fotoelektrik gözeler, televizyon kameraları ve ışıkölçerlerin yapımında; güneş gözelerinde yarıiletken ve çelik yapımında da katkı maddesi olarak kullanımı vardır.

Çeşitli vitamin ve mineral takviyelerinin önemli bir bileşenidir ve çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Genellikle astım, yanıklar, yaralanmalar ve besin emilim bozukluğu gibi hastalıklarda ve kemoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılır.