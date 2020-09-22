  • $7,6341
  • 8,986
  • 468.988
  • 1087.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • ‘Selefi dernekler silahlanıyor' iddiasına soruşturma
22 Eylül 2020 Salı 08:00 | Son Güncelleme:

‘Selefi dernekler silahlanıyor' iddiasına soruşturma

‘Selefi dernekler silahlanıyor' iddiasına soruşturma
- OSMAN NURİ CERİT

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ahmet Mahmut Ünlü'nün gündeme getirdiği, bir kısım derneklerin silahlandığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır” diyerek şunları kaydetti:

“İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1.5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.”

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

Bir Dakikada Spor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mucitler hakkında ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler

Vaka sayısı artan Bahçeköy'de, iş yerleri ve cami kapatıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.