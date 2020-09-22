‘Selefi dernekler silahlanıyor' iddiasına soruşturma

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır” diyerek şunları kaydetti:

“İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca da konunun önemine binaen 1.5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.”