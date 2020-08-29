Selde vicdan yolculuğu

Giresun Espiye’de 22 Ağustos’ta yaşanan sel nedeniyle heyelanlar meydana geldi, Erincek Köyü’nün yolu kapandı. İlçeden köye gitmek için araçla yola çıkan 3’ü çocuk 7 kişilik Çalışkan Ailesi, mahsur kaldı. İki heyelan ortasında kalıp geri de dönemeyen 72 yaşındaki Nokta Çalışkan ile çocukları ve torunları, otomobilde sabahladı. Heyelanlar nedeniyle oluşan dev yarıklardan ve çamur birikintilerinden geçen aile, buldukları bir kulübede de 2’inci geceyi geçirdi. 3 günlük zorlu yürüyüşün ardından, Ericek Köyü’ndeki evlerine ulaşan ailenin, ‘Daha acil insanlara gitsin’ diyerek, AFAD ekiplerinin helikopterli kurtarma çağrısını kabul etmedikleri de ortaya çıktı.

BELİMİZE İP BAĞLADIK

Heyelan anını anlatan Nokta Çalışkan, “Taşlar düşünce oğlum aracı durdurdu. Önümüze dağ indi. Üç gün çamur, batak içinde yürüyerek geldik” dedi. Zekai Çalışkan da “Çocukların bellerine ip bağlayarak oralardan çıkardık. Çok kötü bir yolculuktu” diye konuştu.

