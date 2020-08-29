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  3. Selde vicdan yolculuğu
29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:18 | Son Güncelleme:

Selde vicdan yolculuğu

Selde vicdan yolculuğu
AA - DHA

Giresun'daki selde iki heyelan ortasında mahsur kalan aile, AFAD'ın “Helikopter gönderelim” önerisini de “Daha acil insanlara gidin” diyerek reddetti. 3'ü çocuk 7 kişi, 3 gün yürüyüp köye ulaştı.

Giresun Espiye’de 22 Ağustos’ta yaşanan sel nedeniyle heyelanlar meydana geldi, Erincek Köyü’nün yolu kapandı. İlçeden köye gitmek için araçla yola çıkan 3’ü çocuk 7 kişilik Çalışkan Ailesi, mahsur kaldı. İki heyelan ortasında kalıp geri de dönemeyen 72 yaşındaki Nokta Çalışkan ile çocukları ve torunları, otomobilde sabahladı. Heyelanlar nedeniyle oluşan dev yarıklardan ve çamur birikintilerinden geçen aile, buldukları bir kulübede de 2’inci geceyi geçirdi. 3 günlük zorlu yürüyüşün ardından, Ericek Köyü’ndeki evlerine ulaşan ailenin, ‘Daha acil insanlara gitsin’ diyerek, AFAD ekiplerinin helikopterli kurtarma çağrısını kabul etmedikleri de ortaya çıktı.   

 BELİMİZE İP BAĞLADIK

Heyelan anını anlatan Nokta Çalışkan, “Taşlar düşünce oğlum aracı durdurdu. Önümüze dağ indi. Üç gün çamur, batak içinde yürüyerek geldik” dedi. Zekai Çalışkan da “Çocukların bellerine ip bağlayarak oralardan çıkardık. Çok kötü bir yolculuktu” diye konuştu. 

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