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  3. Selçuk Bayraktar'dan umut dolu paylaşım! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi

Selçuk Bayraktar'dan umut dolu paylaşım! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi

Selçuk Bayraktar'dan umut dolu paylaşım! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi

Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli tekonoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan toplama videoyu paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan bir video yayınladı.

Bayraktar videoyu, "7'den 70'e Hakkari'den Edirne'ye, Ağrı'nın zirvelerinden Antalya'nınovalarına, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadeleriyle paylaştı.

 

 


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