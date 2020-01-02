Selçuk Bayraktar'dan umut dolu paylaşım! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi
Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli tekonoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan toplama videoyu paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan bir video yayınladı.
Bayraktar videoyu, "7'den 70'e Hakkari'den Edirne'ye, Ağrı'nın zirvelerinden Antalya'nınovalarına, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadeleriyle paylaştı.
7'den 70'e— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 1, 2020
Hakkari'den Edirne'ye
Ağrı'nın zirvelerinden
Antalya'nın ovalarına#MilliTeknolojiHamlesi
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