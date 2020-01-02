Selçuk Bayraktar'dan umut dolu paylaşım! Hakkari'den Edirne'ye Milli Teknoloji Hamlesi

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan bir video yayınladı.

Bayraktar videoyu, "7'den 70'e Hakkari'den Edirne'ye, Ağrı'nın zirvelerinden Antalya'nınovalarına, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadeleriyle paylaştı.