BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraklar Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses'in Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yapılan yerli solunum cihazı törenindeki 'kadın mühendis' sorusuna yanıt verdi. Sözcü yazarı Özlem Gürses'in "Hiç kadın mühendis yok mu?" şeklindeki sorusuna Selçuk Bayraktar'ın verdiği nezaketli yanıt sosyal medyada da takdir gördü.

Özlem Gürses'in sorusu üzerine Selçuk Bayraktar şu yanıtı verdi:

Önemli bir noktaya dikkat çektiniz, teşekkürler. Baykar'da mühendis/personelimizin 96'sı kadın. Dün bazıları bizimleydi, gözünüzden kaçmış olmalı. TEKNOFEST ve DENEYAP'larda da onbinlerce kız öğrenci yetiştiriyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kadın erkek hep birlikte gerçekleşecek

Selçuk Bayraktar'ın Sözcü yazarına verdiği yanıt kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bayraktar Başakşehir Şehir Hastanesi'nden mühendislerle çekilmiş fotoğrafları da paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Bizi buraya kilitleyin, bu iş bitmeden buradan çıkmayacağız" diyen mühendislerimizin eseri... Bu topraklarda ilelebet yaşayacak Çanakkale ruhuyla... #MilliTeknolojiHamlesi idealiyle... Tam Bağımsız Türkiye iddiasıyla... Türkiye'mize nefes olması duasıyla...