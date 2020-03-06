Selçuk Bayraktar'dan manidar paylaşım: Her daim hazırız

Başkan Erdoğan ile Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeden ateşkes kararının çıkmasının ardından Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılara imza atan SİHA'larla ilgili paylaşımında "Görev verildiğinde her daim hazırız... 05.03.2020 21:45" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaştığı fotoğrafla kısa sürede binlerce beğeni aldı.