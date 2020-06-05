Selçuk Bayraktar'dan canlı yayın paylaşımı: kızımla ekran başında olacağız

Baykar Teknik Müdür'ü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda Genç Kadem'in "Bi'Dolu Dünya" adlı, İnstagram'dan canlı yayınlanacak programına eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılacağını açıkladı.

Bayraktar, "Bu keyifli sohbeti izlemek için kızımla ekran başında olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu keyifli sohbeti izlemek için kızımla ekran başında olacağız.�� �� ���� ☕



Bu akşam 20.30'da @genckadem instagram sayfasında canlı... https://t.co/qX3ICQmei0