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  3. Selçuk Bayraktar'dan canlı yayın paylaşımı: kızımla ekran başında olacağız
05 Haziran 2020 Cuma 18:31 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar'dan canlı yayın paylaşımı: kızımla ekran başında olacağız

Selçuk Bayraktar'dan canlı yayın paylaşımı: kızımla ekran başında olacağız

Baykar Teknik Müdür'ü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, yaptığı paylaşımda Genç Kadem'in "Bi'Dolu Dünya" adlı, İnstagram'dan canlı yayınlanacak programına eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılacağını açıkladı.

Baykar Teknik Müdür'ü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda Genç Kadem'in "Bi'Dolu Dünya" adlı, İnstagram'dan canlı yayınlanacak programına eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılacağını açıkladı. 

Bayraktar, "Bu keyifli sohbeti izlemek için kızımla ekran başında olacağız." ifadelerini kullandı.

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