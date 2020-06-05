05 Haziran 2020 Cuma 18:31 | Son Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan canlı yayın paylaşımı: kızımla ekran başında olacağız
Baykar Teknik Müdür'ü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, yaptığı paylaşımda Genç Kadem'in "Bi'Dolu Dünya" adlı, İnstagram'dan canlı yayınlanacak programına eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılacağını açıkladı.
Baykar Teknik Müdür'ü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar, yaptığı paylaşımda Genç Kadem'in "Bi'Dolu Dünya" adlı, İnstagram'dan canlı yayınlanacak programına eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılacağını açıkladı.
Bayraktar, "Bu keyifli sohbeti izlemek için kızımla ekran başında olacağız." ifadelerini kullandı.
Bu keyifli sohbeti izlemek için kızımla ekran başında olacağız.�� �� ���� ☕— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 5, 2020
Bu akşam 20.30'da @genckadem instagram sayfasında canlı... https://t.co/qX3ICQmei0