Selçuk Bayraktar'dan anlamlı paylaşım... SİHA'nın sırrı

Selçuk Bayraktar Twitter hesabından Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu öncesi anlamlı bir mesaj paylaştı.

Bayraktar paylaşımına "SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerine yer verdi.

Anlamlı paylaşımın görsellerindeki Enfal Suresi'nden bir ayet ve Kızılelma detayı dikkat çekti.

İşte o paylaşım: