Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8958
  • 6,5411
  • 294.468
  • 121475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'nın karnesini verdi: 3 pekiyi, 1 zayıf

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'nın karnesini verdi: 3 pekiyi, 1 zayıf

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'nın karnesini verdi: 3 pekiyi, 1 zayıf

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler gününde Türkiye'nin yeni gururu Akıncı TİHA'nın karnesini verdi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karne günü mesajı yayınladı.

Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni yıldızı Akıncı TİHA'yı da unutmadı.

'ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN...'

Bayraktar mesajında, 'Bugün karne günü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.'' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AKINCI'NIN KARNESİ

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı


MasterChef Güzide kararını verdi!
Çağla Şıkel ölümden döndü!
Yıllar önceki röportajı ortaya çıktı! Kan donduran sözler
Kuzey Karan'ı solladı!
Yeni aşıkların kaçış gecesi
<p>Van-Özalp karayolunda bulunan vahşi çöp depolama alanında 2018 yılında İpekyolu Belediyesi temizl

Ölüme Terk Edilen Köpek, Engellilerin ´Dost´u Oldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!