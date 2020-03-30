Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solunum cihazının seri üretim deneme prototipi
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, yerli solunum cihazının seri üretim için ilk deneme prototipinin görüntülerini paylaştı.
Yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, seri üretim için deneme aşamasındaki ilk prototipin görüntülerini paylaştı.
Bayraktar, paylaşımında BİOSYS Biyomedikal tasarımlı cihazın ASELSAN ve BAYKAR mühendislerinin teknik ve destek katkılarıyla Arçelik tarafından üretildiğini hatırlattı.
Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi...@biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...#BirlikteBaşaracağız #MilliTeknolojiHamlesi ���� pic.twitter.com/bGPHpxaIIX— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2020