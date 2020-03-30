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  3. Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solunum cihazının seri üretim deneme prototipi

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solunum cihazının seri üretim deneme prototipi

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solunum cihazının seri üretim deneme prototipi

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, yerli solunum cihazının seri üretim için ilk deneme prototipinin görüntülerini paylaştı.

Yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, seri üretim için deneme aşamasındaki ilk prototipin görüntülerini paylaştı. 

Bayraktar, paylaşımında BİOSYS Biyomedikal tasarımlı cihazın  ASELSAN ve BAYKAR mühendislerinin teknik ve destek katkılarıyla Arçelik tarafından üretildiğini hatırlattı.


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