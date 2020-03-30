Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5811
  • 7,2551
  • 343.311
  • 88059.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solumun cihazının seri üretim deneme prototipi

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solumun cihazının seri üretim deneme prototipi

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solumun cihazının seri üretim deneme prototipi

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, yerli solunum cihazının seri üretim için ilk deneme prototipinin görüntülerini paylaştı.

Yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, seri üretim için deneme aşamasındaki ilk prototipin görüntülerini paylaştı. 

Bayraktar, paylaşımında BİOSYS Biyomedikal tasarımlı cihazın  ASELSAN ve BAYKAR mühendislerinin teknik ve destek katkılarıyla Arçelik tarafından üretildiğini hatırlattı.


TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe...

TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Gece 00:01'de başladı! Başkentte plaka sınırlama uygulamasını ihlal eden taksiciye ceza kesildi

Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı