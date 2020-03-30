Selçuk Bayraktar paylaştı: Yerli solumun cihazının seri üretim deneme prototipi

Yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, seri üretim için deneme aşamasındaki ilk prototipin görüntülerini paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında BİOSYS Biyomedikal tasarımlı cihazın ASELSAN ve BAYKAR mühendislerinin teknik ve destek katkılarıyla Arçelik tarafından üretildiğini hatırlattı.