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  • Selçuk Bayraktar paylaştı... AKINCI TİHA'dan bir ilk
04 Kasım 2020 Çarşamba 18:48 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar paylaştı... AKINCI TİHA'dan bir ilk

Selçuk Bayraktar paylaştı... AKINCI TİHA'dan bir ilk
IHA

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) bugün gerçekleştirilen test kapsamında bir ilki gerçekleştirdi. Çorlu’dan havalanan AKINCI, Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI, Uçuş Eğitim Merkezi’nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. 

YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu’ya geri döndü.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019’DA YAPILDI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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