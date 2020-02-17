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  3. Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projesini bu mesajla paylaştı: 'Boynuz kulağı geçermiş'

Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projesini bu mesajla paylaştı: 'Boynuz kulağı geçermiş'

Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projesini bu mesajla paylaştı: 'Boynuz kulağı geçermiş'

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, öğrencilerin milli uçan araba Cezeri'den ilham alarak ürettiği projeyi “Boynuz kulağı geçermiş” ifadesi ile paylaştı.

Öğrencilerin, milli uçan araba "Cezeri'den daha dengeli" iddiasıyla yaptıkları sunumu dikkatle takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a gönderdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projesini “Boynuz kulağı geçermiş” notu ile paylaştı.


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