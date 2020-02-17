Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projesini bu mesajla paylaştı: 'Boynuz kulağı geçermiş'

Öğrencilerin, milli uçan araba "Cezeri'den daha dengeli" iddiasıyla yaptıkları sunumu dikkatle takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeyi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a gönderdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, öğrencilerin projesini “Boynuz kulağı geçermiş” notu ile paylaştı.