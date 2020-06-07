Selçuk Bayraktar ODA TV'nin eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar hakkındaki haberini tekzipledi

Türkiye'nin yerli ve milli gururu SİHA ve daha birçok teknolojinin mimarı BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ODA TV'nin eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar hakkındaki yalan haberine 'tek cümlelik tekzip' ile yanıt verdi.

Twitter hesabından “Baştan aşağıya yalan” ifadesi ile “tek cümlelik tekzip” yayınlayan Selçuk Bayraktar, doğruyu öğrenmek isteyenlere eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katıldığı canlı yayının linkini paylaştı.

İşte Selçuk Bayraktar'ın doğrusunu paylaştığı o görüntülerin linki!