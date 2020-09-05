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  3. Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu: Bayraktar Akıncı TİHA 2021'de göreve başlayacak
05 Eylül 2020 Cumartesi 08:16 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu: Bayraktar Akıncı TİHA 2021'de göreve başlayacak

Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu: Bayraktar Akıncı TİHA 2021'de göreve başlayacak
DHA

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2021'de göreve başlayacağını duyurdu. Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip olacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 2021 yılında göreve başlayacak. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 'Akıncı inşallah 2021'de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı'yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde' dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Tuz Gölü'nde yapılan TEKNOFEST Roket Yarışması'nda incelemede bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından yapılan Bayraktar Akıncı TİHA'nın 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini verdi. Bayraktar şunları söyledi:

'Akıncı inşallah 2021'de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı'yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde.'

KENDİ SINIFINDA HİÇBİR İNSANSIZ HAVA ARACINDA OLMAYAN ÖZELLİKLERE SAHİP

Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA’nın kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtti. Bayraktar, 'Akıncı'ya kendi sınıfında neredeyse hiçbir insansız hava aracında olmayan özellikler bırakılacak. Bütün bunlar milli savunma sanayimizin ekosistemi sayesinde olacak. Bugün burada roket yarışmasını düzenleyen Roketsan, önemli mühimmatlarını füzesini geliştiriyor. TÜBİTAK SAGE farklı teknoloji sistemlerini geliştiriyor. Aselsan önündeki radarını yapıyor. Aslında bu da Teknofest gibi Akıncı da bir anlamda takım oyunu. Bütün alt sistemlerle birlikte o kabiliyetleri kazanacak. Bizim geliştirdiğimiz sistemler tümüyle otonom uçuş yönünde, yapay zeka bilgisayarları yönünde. Hava aracı, bir anlamda robot uçak. Mühimmat sistemleri ve elektronik kart sistemleri milli savunma sanayimizin eserleridir.' dedi.

Selçuk Bayraktar ürettikleri İHA'ların ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde olduğunu hem Ege hem de Akdeniz'de görev yapmaya devam ettiğini kaydetti. 

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