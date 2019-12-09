Selçuk Bayraktar duyurdu! TEKNOFEST ilk kez İstanbul dışında yapılacak
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden TEKNOFEST'in 2020 yılında Gaziantep'te düzenleneceğini açıkladı. TEKNOFEST, bu yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2020 yılında Gaziantep'te düzenlenecek. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!" ifadelerini kullandı.
#MilliTeknolojiHamlesi’nin festivali #TEKNOFEST 2020’de Milli Mücadele’nin Gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecek!#Teknofest20Gaziantep ???????? pic.twitter.com/U35tQGQoxE— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 9, 2019