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  • Selçuk Bayraktar duyurdu... TEI'nin geliştirdiği yerli üretim uçak motoru Akıncı ve Bayraktar TB3'e güç verecek
29 Ekim 2020 Perşembe 19:48 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar duyurdu... TEI'nin geliştirdiği yerli üretim uçak motoru Akıncı ve Bayraktar TB3'e güç verecek

Selçuk Bayraktar duyurdu... TEI'nin geliştirdiği yerli üretim uçak motoru Akıncı ve Bayraktar TB3'e güç verecek

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motorunun Akıncı TİHA ve Bayraktar TB3'e güç vereceğini bildirdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoruna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında, TEI'nin geliştirdiği milli tasarım uçak motorunun dünyada kendi sınıfında açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru olduğu belirterek, söz konusu motorların Akıncı TİHA ve Bayraktar TB3'e güç vereceğini bildirdi.

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