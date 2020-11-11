11 Kasım 2020 Çarşamba 21:57 | Son Güncelleme:
Selçuk Bayraktar açıkladı... AKINCI'nın 3. prototipi yolda
Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi.
Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi.
#AKINCI 3. Prototip yolda... ����#MilliTeknolojiHamlesi ✈�������� pic.twitter.com/9LTwzZO3t0— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 11, 2020
İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019’DA YAPILMIŞTI
Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor.
Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.