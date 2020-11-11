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  • Selçuk Bayraktar açıkladı... AKINCI'nın 3. prototipi yolda
11 Kasım 2020 Çarşamba 21:57 | Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar açıkladı... AKINCI'nın 3. prototipi yolda

Selçuk Bayraktar açıkladı... AKINCI'nın 3. prototipi yolda

Son dakika haberi... Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi.

Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın 3. prototipinin yolda olduğu bildirdi.

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019’DA YAPILMIŞTI

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor. 

Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.

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