Otizmli çocuklara ayrımcılığa tepki! Bakan Selçuk: Aksaray'a Ankara'dan müfettiş gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili yaptığı açıklamasında "Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.



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