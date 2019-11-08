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  3. Otizmli çocuklara ayrımcılığa tepki! Bakan Selçuk: Aksaray'a Ankara'dan müfettiş gönderdik

Otizmli çocuklara ayrımcılığa tepki! Bakan Selçuk: Aksaray'a Ankara'dan müfettiş gönderdik

Otizmli çocuklara ayrımcılığa tepki! Bakan Selçuk: Aksaray'a Ankara'dan müfettiş gönderdik

Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili okul müdürü açığa alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ayrımcılığa sert tepki gösterdi, Selçuk, "Ankara'dan bir müfettiş grubu olayı soruşturuyor' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili yaptığı açıklamasında "Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.
 
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