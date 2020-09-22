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22 Eylül 2020 Salı 14:23 | Son Güncelleme:

Selam Tevhid kumpası davasında esas hakkındaki mütalaa verildi

Selam Tevhid kumpası davasında esas hakkındaki mütalaa verildi

Son Dakika Haberleri.. Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtaydaki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mütalaada, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

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