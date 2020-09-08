Selahattin Demirtaş ile Meral Akşener arasında kahvaltı teklifiyle diyalog başladı

Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş “Ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” ifadelerini kullanmıştı. Akşener ise, “Güneydoğu’da bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Çıkıp gittikten sonra davanız devam eder” dedi.