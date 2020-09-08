08 Eylül 2020 Salı 04:23 | Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş ile Meral Akşener arasında kahvaltı teklifiyle diyalog başladı
Terör suçundan cezaevinden bulunan HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında “kahvaltı” daveti üzerinden diyalog gerçekleşti.
Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş “Ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” ifadelerini kullanmıştı. Akşener ise, “Güneydoğu’da bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Çıkıp gittikten sonra davanız devam eder” dedi.