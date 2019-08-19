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  3. Sel mağduru İstanbul için değil ama HDP'liler için tweet attı

Sel mağduru İstanbul için değil ama HDP'liler için tweet attı

Sel mağduru İstanbul için değil ama HDP'liler için tweet attı

İstanbul sel felaketi yaşadığı anlarda Bodrum'da tatilde olan ve 8 saat sonra tweet atan, bir gün sonra ise mağdur olan vatandaşların yanına gelerek incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde terör örgütü PKK bağlantılarından dolayı görevden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar için Twitter'dan mesaj attı. İmamoğlu'nun tweetine çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi

İstanbul'u vuran sel felaketinde kendisine ulaşılamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra Bodrum tatilinden dönerek Eminönü'nde esnafı ziyaret etmişti. Esnaftan 'neredesiniz başkanım!' diyerek tepki gösterdiği İmamoğlu, yarım gün kaldığı İstanbul'dan hemen Bodrum'da dönerek tatiline devam etti. 

HDP'Lİ BAŞKANLAR İÇİN TWEET

İmamoğlu, bu sabah saatlerinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık gibi bir çok olay nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları için tweet attı. İmamoğlu paylaşımında, '31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez' derken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun mesajına sert tepki gösterdi.

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