Sel mağduru İstanbul için değil ama HDP'liler için tweet attı

İstanbul'u vuran sel felaketinde kendisine ulaşılamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gün sonra Bodrum tatilinden dönerek Eminönü'nde esnafı ziyaret etmişti. Esnaftan 'neredesiniz başkanım!' diyerek tepki gösterdiği İmamoğlu, yarım gün kaldığı İstanbul'dan hemen Bodrum'da dönerek tatiline devam etti.

HDP'Lİ BAŞKANLAR İÇİN TWEET

İmamoğlu, bu sabah saatlerinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık gibi bir çok olay nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları için tweet attı. İmamoğlu paylaşımında, '31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez' derken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun mesajına sert tepki gösterdi.