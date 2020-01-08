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Şekerpare filmi ne zaman çekildi? Şekerpare filmi nerede çekildi?

Şekerpare filmi ne zaman çekildi" Şekerpare filmi nerede çekildi"

Şekerpare filmi ne zaman çekildi? merak ediliyor. Şekerpare filmi bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Türkiye Sineması'nın en değerli örneklerinden biri olan Şekerpare'yi bir kez daha izlemek isteyen izleyiciler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Yavuz Turgul'un yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare’nin ne zaman ve nerede çekildiği, filmin konusunun ne olduğu merak konusu oldu. Şekerpare filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Yeşilçam'un unutulmaz filmleri arasında yer alan Şekerpare bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Türkiye Sineması'nın en değerli örneklerinden biri olan Şekerpare'yi bir kez daha izlemek isteyen izleyiciler film hakkında araştırma yapmaya başladı. Yavuz Turgul'un yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Şekerpare’nin ne zaman ve nerede çekildiği, filmin konusunun ne olduğu merak konusu oldu. Şekerpare filmi ne zaman çekildi? Şekerpare filmi nerede çekildi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ŞEKERPARE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Şekerpare filmi 1983 yılında İstanbul Beylerbeyi'nde çekilmiştir.

ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU

Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.

ŞEKERPARE FİLMİ OYUNCULARI

Şekerpare Oyuncuları arasında Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, İlyas Salman, Serra Yılmaz, Neriman Köksal ve Yaprak Özdemiroğlu yer alıyor.


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