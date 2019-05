Şeker Portakalı kitabı mahkemelik oldu

Aydın Emeç’in çevirisinin kullanılmadığı eserde, Emeç’in yarattığı özgün adın da kullanılmamasını (Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna aykırı) talep eden oğlu Ali Selim Emeç, Can Yayınları’nın kitabı Aydın Emeç’in yaratıcısı olduğu Şeker Portakalı adını kullanarak basması ve buna devam etmesi sonucu dava açtı.

İLK AYDIN EMEÇ ÇEVİRDİ, AYDIN EMEÇ BASTI

Aydın Emeç’in çevirisiyle yüz binlerce adet basılan, birçok insanın çocukluğunda önemli bir yeri olan Şeker Portakalı’nı, ilk defa 1975 yılında Aydın Emeç kurucusu olduğu E Yayınları yayınlandı. Aydın Emeç’in Fransızcadan çevirdiği Şeker Portakalı E Yayınları’nda birkaç baskı daha yaptı.

Daha sonra 1983 yılında Can Yayınları kitabın yazarı olan José Mauro de Vasconcelos’un haklarını devralıp Şeker Portakalı’nı Aydın Emeç çevirisiyle basmaya devam etti. Asıl adı “Meu Pé de Laranja Lima” yani “Benim Portakal Ağacım” olan, diğer dillerde de yine “Benim Tatlı Portakal Ağacım” ya da “Benim Güzel Portakal Ağacım” gibi isimleri olan ancak Aydın Emeç tarafından “Şeker Portakalı” olarak adlandırılarak kitabı Can Yayınları 35 yıl boyunca yayınlamayı sürdürdü.

Ancak, Can Yayınları 130 baskı yapan ve baskı adedini her geçen gün artıran Şeker Portakalı’nı “ana dilden çeviri” kaygısıyla Emrah İmre isimli kişiye Portekizce’den çevirtti. Fakat Can Yayınları aynı “kaygıyı” kitabın isminde göstermedi. Sanki Aydın Emeç’in 35 yıllık çevirisi devam ediyormuş gibi 131. baskıyı, Aydın Emeç tarafından yaratılmış "Şeker Portakalı"adını kullanarak bastı ve basmayı sürdürüyor