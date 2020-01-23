Türk Şeker Fabrikası personel alımı sonuçları belli oldu.. Şeker fabrikası işçi alımı sonuçları sorgulama..

Şeker fabrikası işçi alımı sonuçları belli oldu.. Şeker fabrikası işçi alımı sonuçları sorgulama sayfası araştılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları 1500 kişilik bir personel alımı için başvurular 31 Aralık 2019 - 6 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edildi. Kura çekilişi ise 21 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Şeker fabrikası işçi alımı sonuçları haberimizde sizlerle..

ŞEKER FABRİKALARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Şeker Fabrikaları'ndan şu açıklama yapıldı;

"Şirketimizin çeşitli pozisyonlardaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere 31.12.2019 tarih ve 06.01.2020 tarihleri arasında İş-Kur kanalıyla açmış olduğu iş ilanlarına başvurular tamamlanmıştır. KPSS puanı ile başvurular, Yönetmelik gereği öncelikli listede yer alan adaylar ve açık iş ilanının 4(dört) katından az başvuruda bulunan adaylar, dışındaki başvurular için 21.01.2020 Salı Günü Noter huzurunda dijital kura işlemi gerçekleştirilmiştir."

Buna göre;

1 No'lu listede - Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda asıl ve yedek sıralamaya giren adaylar fabrika ve başvuru pozisyonlarına göre,

2 No'lu listede İş-Kur'a başvuran ve ilgili Yönetmelik gereği Öncelik listesinde yer alan adaylara ait listeler fabrika ve pozisyonlarına göre,

3 No'lu listede başvuruda bulunduğu fabrika ve pozisyonda yeterli başvuran olmaması nedeniyle Noter kurasına tabi tutulmayan adayların

listeleri web sitemizde yayınlanmıştır.

Listede yer alan asıl adayların evrakları 27.01.2020 tarihi akşamına kadar iş başvurusunda bulundukları Fabrika Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleGmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

YANLIŞ BELGE TESLİM EDEN SINAVA ALINMAYACAK

Belgelerin kontrolünde, talep şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek, yanıltıcı belge, eksik/yanlış beyan veya herhangi bir sorun çıkması halinde ilgili sınava alınmayacak.