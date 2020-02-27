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Şehriyeli etli kavurma tarifi

Şehriyeli etli kavurma tarifi

Ne yemek yapsam diye düşünenler bugün menülerinde şehriyeli etli kavurma tarifine yer verebilir. Şehriyeli etli kavurma tarifinin yapılışı ve püf noktaları haberimizde yer alıyor.

Her gün ne yemek yapsam diye düşünenlerin arama motorlarında yemek tarifleri araştırıyor. Dolayısıyla özellikle tarifler ve püf noktalarını almak isteyenler yemek programlarını kaçırmıyor. 27 Şubat Gelinim Mutfakta programında bugünkü tarif; şehriyeli etli kavurma. Tarif arayışında olanlar bu haberimizden faydalanabilir.

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı et suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gr. kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 adet dolmalık biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 bardak sıcak su

1 çay kaşığı kekik

Tuz-karabiber

HAZIRLANIŞI

Soğanı piyazlık doğradıktan sonra biberleri ve domatesleri küp küp doğrayın.

Teflon bir tencerede kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından üzerini geçecek kadar su ekleyip et yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse su ilave edebilirsiniz.

Etler pişerken zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın.

Arpa şehriyeyi atıp rengi dönene kadar kavurun.

Et suyunu, tuz ve karabiberini ilave edip kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin.

Etler yumuşayıp suyunu çekince tereyağı, soğan ve biberleri ekleyip kavurun.

Daha sonra domates, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip biraz daha çevirin.

1/2 bardak sıcak su ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın.

Demlenen arpa şehriyeyi bir fırın kabına alın.

Üzerine etli karışımı suyuyla birlikte yayın.

Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-30 dakika pişirin.

 

Afiyet olsun…


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