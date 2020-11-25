Şehitlikte hüzünlü doğum günü... Şehit babadan hiç görmediği kızına hediye

Mardin Ömerli`de 4 Eylül 2019 günü gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar geride 7 aylık hamile eşi Fatma Acar’ı bıraktı. Acar, eşinin şehadetinden 2,5 ay sonra dünyaya gelen bebeğe şehidin isteği üzerine “İkranur” adını verdi. Acar 1 yaşını dolduran İkranur’u doğum gününde şehit babasının mezarına götürdü. Eşinin daha doğmadan İkranur’a hediyeler almaya başladığını belirten Fatma Acar, “Şehit düşmeden önce eşim kızımıza bir bebek almıştı. Saçlarını bile kendi örmüştü, doğum günü hediyesi olarak verdim” dedi.

HER YIL BİR HEDİYE



Acar, eşinin şehit olmadan 3 gün önce aldığı çıngırağın da doğum günü hediyesi olduğunu, her sene babasından bir hediye vereceğini aktardı.