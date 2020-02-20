Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı... TSK rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu: 50 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısında 2 askerimizin şehit edilmesinin ardından Esed rejimine ait hedefler ateş altına alındı.

akanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

TSK ÇNRA İLE VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan Esed rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

İDLİB'İN GÜNEYİNDE YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

İdlib’in güneyinde Suriye rejiminin bulunduğu noktalar vuruluyor. Ilımlı askeri muhalifler, bölgedeki rejim unsurlarına karadan da darbe vuruyor. Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne giren muhaliflerin rejim güçleri ile şiddetli çatışmalar yaşadığı belirtiliyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.