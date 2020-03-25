Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.