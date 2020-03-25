Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4258
  • 7,0007
  • 318.91
  • 89063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Paradan ve eşyadan virüs gelir mi? Prof.Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı!

Paradan ve eşyadan virüs gelir mi? Prof.Dr. Mehmet Ceyhan tek tek anlattı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hangi hastalığa, hangi besin iyi gelir?

Koronavirüsün ardından İstanbul'un meydanları havadan görüntülendi