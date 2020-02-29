İdlib şehitlerimizin isimleri ve defin bilgileri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kahraman İdlib şehitlerimizin isimleri ve memleketleri, açıklandı. 19 ilde 33 haneye şehit ateşi düştü. Şehitlerimizin cenaze namazına katılmak isteyen vatandaşlar, cenaze bilgilerini öğrenmek istiyor. MSB tarafından açıklanan İdlib şehitlerimizin isimleri, memleketleri ve defin bilgileri haberimizde yer alıyor.

Emin Yıldırım

P.Uzm.Onb.

2018-5385

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Akcurun Mahallesi Camii'nde Saat:10:00'da icra edilecek töreni müteakip Hatay ili Antakya ilçesi Akcurun Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Muhammed Ali ÖZER

Sağ.Asb.Açvş.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Gülderen Köyü Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Hatay ili Gülderen Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Batuhan TANK

P.Uzm.Onb.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Osmaniye ili Kadirli ilçesi Merkez Yaşar Tank Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Osmaniye ili Kadirli Şehitliği'nde toprağa verilecektir.

Cuma BAĞATUR

Tnk.Söz.Er

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Batman ili Sason ilçesi Cumhuriyet meydanı Merkez Camii'nde yapılacak törenin ardından Batman ili Sason ilçesi Erdemli Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Bayram OLGUN

P.Tğm.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesi Tepekent Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Konya ili Selçuklu ilçesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Bayram OLGUN

P.Tğm.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesi Tepekent Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Konya ili Selçuklu ilçesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Tayfun PEKEL

P.Uzm.Onb.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Samsun ili İlkadım ilçesi Büyük Camii'nde kılınacak öğle/ikindi namazını müteakip Samsun ili İlkadım ilçesi Düvecik Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Selman CANKARA

P.Uzm.Çvş.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Adana ili Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Adana ili Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Tolga Can YILMAZ

P.Uzm.Çvş.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Ulu Camii 'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Karapınar Beldesi Tilkiler Mahallesi Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Ali TURGUT

P.Uzm.Çvş.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Uşak ili Banaz ilçesi Büyük Oturak köyü Merkez Camii'nde kılınacak öğle/ikindi namazını müteakip Uşak ili Banaz ilçesi Büyük Oturak Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Adem AKIN

P.Uzm.Çvş.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Tokat ili Merkez Valiliği önünde yapılacak törenin ardından öğle namazını müteakip Tokat ili Uğrak Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Süleyman ŞAHİN

P.Komd.Yzb.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Afyonkarahisar ili Dinar ilçesi Asr’i Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Mehmet Muhammet AKAY

Sağ.Asb.Açvş.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Mersin ili Muğdat Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Mersin ili Akbelen Şehitliği'nde toprağa verilecektir.

Nihat KARA

P.Uzm.Onb.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Tekirdağ ili Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Tekirdağ ili Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi Konut Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Birhan ER

P.Uzm.Onb.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Hacı Mehmet Şirikçi Camii 'nde kılınacak öğle namazını müteakip Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecektir.

Osman AK

P.Uzm.Onb.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Mersin ili Silifke ilçesi Alaattin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Mersin ili Silifke ilçesi Yeğenli Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

Mustafa BAYRAKDAR

P.Tğm.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Hatay ili Hatay Şehitliği Merkez Mezarlığı Kompleksi Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Hatay Şehitliği'nde toprağa verilecektir.

Akif AKÇADAĞ

P.Asb.Kd.Çvş.

Defin Bilgileri

Defin Tarihi ve Yeri29.02.2020 tarihinde Kahramanmaraş ili Ulu Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kahramanmaraş ili Orhangazi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.