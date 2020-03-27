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Şehitlerimizi dualarla uğurladık

Şehitlerimizi dualarla uğurladık

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, teröristler tarafından havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya ile Uzman Çavuş İsmail Karataş memleketlerinde toprağa verildi.

CENAZEDE SOSYAL MESAFE UYARISI 

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın cenazesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, baba evinde edilen duaların ardından Turgutlu Belediye Mezarlığına götürüldü. Burada koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen törende cenazeye katılanlara sık sık “sosyal mesafeye uymaları” yönünde uyarılar yapıldı. Şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya ile yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. 

Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı öğrenilen 22 yaşındaki şehit Karakaya’nın, işçi anne ve babanın 2 oğlundan biri olduğu öğrenildi. 

ANNE BABADAN EN ZOR GÖREV 

Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş, Şanlıurfa’dan uğurlandı. Şehidin cenazesi, katılımcıların, aralarında mesafe bırakarak kıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş gözyaşlarına boğuldu. Şehidin yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi.


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