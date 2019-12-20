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Şehit ve gazi yakınlarının atamaları bugün yapılacak

Şehit ve gazi yakınlarının atamaları bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 572 şehit ve gazi yakını ile gazinin çeşitli kamu kurumlarına ataması bugün yapılacak.

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması bugün yapılacak. Aralık ayı sona ermeden bin 304 engellinin de istihdamı sağlanacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu açıklamayı Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptı.

Toplantının gündeminde kamuda çalışan 350 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu vardı. Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK yetkilileri hükümete taleplerini iletti.

Sendika yetkilileri öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine yönelik 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesini istedi.

Toplantıda kamu görevlilerinin maaşlarından alınan verginin yüzde 15'i aşan kısmının devlet tarafından karşılanmasını da talep edildi.

Kurul toplantısında ayrıca 31 Aralık'ta iş akdi sona erecek belediye çalışanlarının durumu da değerlendirildi.

"Kamu Personeli Danışma Kurulu"nun kararları tavsiye niteliği taşıyor .

Kurul, 2020 yılının Mart ve Kasım aylarında da toplanacak.


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