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  3. Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'dan askeri uçakla Tokat'a getirilen 26 yaşındaki şehit Türk'ün naaşı, Almus ilçesi Ormandibi köyündeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehidin cenazesi daha sonra köy meydanına getirildi. Şehidin 4 aylık hamile eşi Kezban ile babası Mustafa, annesi Semiha Türk ve 6 kardeşi gözyaşı döktü.

Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde dün Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu 15 asker yaralanmış, Uzman Çavuş İsmail Türk kurtarılamamıştı.

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