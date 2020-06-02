Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6911
  • 7,4734
  • 370.986
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan, memleketi Konya'da toprağa verildi
02 Haziran 2020 Salı 20:39 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan, memleketi Konya'da toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan, memleketi Konya'da toprağa verildi

Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Burak Aydoğan, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Burak Aydoğan, Konya'nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, şehidin naaşı ilk olarak Stat Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin yakınları, burada Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Aydoğan'ın naaşı, Hükümet Konağı önündeki alana getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte kuzeni şehit polis Emre Horoz'un yanına defnedildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Özlem Akgül, "Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ak Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Harun Tüfekçi, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkan Mehmet Tutal ve vatandaşlar katıldı. 


Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...
ABD basını olayları nasıl görüyor? Yusuf Özkır açıkladı
Kamu Bankalarından 4 yeni finansman destek paketi
Diyarbakır'da polis Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişi tutuklandı
MSB paylaştı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapıla

Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapılarını yeniden açtı

3 Haziran burç yorumları! Burçları sürpriz haberler bekliyor

3 Haziran burç yorumları! Burçları sürpriz haberler bekliyor

Karadeniz'de zararlı kelebek tehlikesi

Karadeniz'de zararlı kelebek tehlikesi