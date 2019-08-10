Şehit Necmettin öğretmen anısına yapılan gezici anaokul çocukları sevindiriyor

8 aylık öğretmendi ve öğrencileri onu çok seviyordu. Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi. Ayrıca Tunceli'de, Necmettin öğretmen adına gezici anaokul yaptırıldı.

Yaşam

Necmettin öğretmen anısına yaptırılan gezici anaokul çocukları sevindiriyor

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:00 - Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:16

Tunceli'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yaptırılan "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu", köy ve mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

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Necmettin öğretmen anısına yaptırılan gezici anaokul çocukları sevindiriyor

8 aylık öğretmendi ve öğrencileri onu çok seviyordu. Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin öğretmenin şehadetinin 2. yılı

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi. Ayrıca Tunceli'de, Necmettin öğretmen adına gezici anaokul yaptırıldı.

Sınıf şeklinde tasarlandı

Vali Tuncay Sonel, projeyle Necmettin öğretmenin anısını yaşattıklarını anlattı. Gezici anaokulla öğretmenlerin çocuklara ulaşarak onların gönüllerini kazandığını belirten Sonel, şöyle konuştu:

"Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu çocuklarımız için özel yapıldı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla yaptırdığımız ve tam bir sınıf şeklinde tasarlanan otobüs içerisinde, çocuklarımız öğretmenler eşliğinde hem öğreniyorlar hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyorlar."

(AA)