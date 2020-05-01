Şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa etmişti... Firari isim hakkında yakalama kararı
Son Dakika Haberleri.. Aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada firari durumda olan Birgün yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkardı." ifadelerini kullandı.
Aksam.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada firari durumda olan Birgün yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkardı." ifadelerini kullandı.
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'ERK ACARER HAKKINDA YAKALAMA KARARI'— 24 TV (@yirmidorttv) May 1, 2020
Serkan Fıçıcı (@Serkan_Ficici): İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada firari durumda olan Birgün yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkardı. pic.twitter.com/OYyiB9Zqmr