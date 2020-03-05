Şehit MİT mensubunu ifşa edenler gözaltında

Libya’da Hafter milisleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan MİT mensubunun kimliği Odatv tarafından yayımlandı. ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı’ başlıklı haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, 937 sayılı MİT Kanunu’nun 28’inci maddesi olan “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa etmek” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

AVRUPA’DA DA SUÇ



Devletin gizli kalması gereken bilgilerinin yayımlanması Avrupa ülkelerinde de suç. İngiltere’de yayın yapan Guardian Gazetesi 2013’te Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski ajanı Edward Snowden’ın sızdırdığı gizli istihbarat bilgilerini yayımladı. Haberler üzerine İngiliz hükümeti, Guardian yöneticilerine belgeleri içeren harddiskleri imha etmelerini aksi halde yasal işlem başlatılacağını iletti. Bunun üzerine İngiliz istihbarat görevlilerinin gözetiminde Guardian’ın bodrum katında harddiskler imha edildi ve bu görüntüler de yayımlandı.

CHP’LİLER SAHİP ÇIKTI



Kanuna göre yayımlanması yasak olan bilgilerin haber yapılmasıyla ilgili gözaltı kararına CHP yöneticileri tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: “Barış Terkoğlu gazetecidir. Yapılan haberdir.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “MİT mensubunun bilgileri deşifre edildi diye Terkoğlu gözaltında.”