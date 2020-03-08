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  3. Şehit MİT mensubunu ifşa soruşturmasında yeni gelişme: Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Şehit MİT mensubunu ifşa soruşturmasında yeni gelişme: Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Şehit MİT mensubunu ifşa soruşturmasında yeni gelişme: Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan Ağırel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, Ağırel'in tutuklanmasına karar verildi. 


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