Şehit kardeşlerinin üniformasını giyerek uğurladılar

Şırnak’ın İdil ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Üstçavuş Esra Çevik için Ataköy 5. Kısım Camii'nde



cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede anne Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin Akgül ve kız kardeşleri taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Hüseyin Akgül cenaze törenine sağlık ekiplerinin eşliğinde gelirken, annesi de ayakta durmakta zorlandı. Kız kardeşlerinin şehit Esra Çevik'in askeri kıyafetlerini giydiği görüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen ailesi uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ve alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.



İHA