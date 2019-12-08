Şehit kabirlerinin toprakları Eren'in annesine teslim edildi

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, 2 yıl önce PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün Maçka’daki kabrini ziyaret etti. Alper, önceki görev yeri Adıyaman’da bulunan şehitlikteki kabirlerden aldığı toprakları, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e teslim etti. Anne Bülbül’e taziye dileklerinde bulunan Metin Alper ve eşi Kezban Alper, şehidin kabri başında dua etti. Duygu dolu anlar yaşayan anne Ayşe Bülbül ise şunları söyledi: “Oğlumun şehitliğinden gurur duyuyorum. Kahraman oldu. Eren 13 kardeştir. Yüce Mevla bana 13 evlat verdi. 11’nci olan Eren’i sevdi aldı. Benim oğlum çok zorluklarla büyüdü. Anne yüreğim, Eren’imin çektiklerini unutamıyor.”

(DHA)