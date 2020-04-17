Şehit işçinin abisinden sitem! 'Ev borcunu ödemek için çalışırken katlettiler'

Şırnak Silopi’de Cudi Dağı eteklerindeki yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesinin inşaatında çalışan Yasin Sağır (28), 14 Nisan’da yaya olarak işe giderken PKK’lı hainlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Diyarbakır Dicle’ye bağlı Pekmezciler Köyü’ne defnedilen şehit işçinin ağabeyi Mesut Sağır, teröristlere sitem etti.

Kardeşinin yeni aldığı evi borcunu ödemek için 25 gün önce Şırnak’a çalışmaya gittiğini söyleyen ağabey, “Borçları bitirdikten sonra yanıma gelip birlikte çalışacaktık, kısmet olmadı” dedi. Şehidin kuzeni Mustafa Yalçın da “4 yıllık evliydi. Borcunu bitirmek için uzun süredir iş arıyordu. Şırnak’ta iş bulup gitti” diye konuştu.

KUZENİ DE KAHRAMAN



Yasin Sağır’ın polis kuzeni Halit Gülser’in de FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’daki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlendiği saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.

AA