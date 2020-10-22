Şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına 63 milyon TL eğitim yardımı yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının bu yılki eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.