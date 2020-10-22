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  • Şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına 63 milyon TL eğitim yardımı yapılacak
22 Ekim 2020 Perşembe 16:01 | Son Güncelleme:

Şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına 63 milyon TL eğitim yardımı yapılacak

Şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına 63 milyon TL eğitim yardımı yapılacak

Son Dakika Haberleri.. Şehit, harp, vazife malulleri ve çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağı duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının bu yılki eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

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